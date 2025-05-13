Профилактический путь

В начале этого года правительство представило национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Как заявил ранее президент Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение», продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет в 2030 году, а затем повыситься до 80 лет. А 1 мая этого года глава Минздрава заявил, что ключевой элемент парадигмы здравоохранения — увеличение продолжительности активной и здоровой жизни.

Перед нами поставлена амбициозная цель, достижение которой требует значительных усилий и нетривиальных решений. Но у России есть уникальный опыт борьбы с низкой продолжительностью жизни. В начале 1990-х и 2000-х годов страна пережила невиданный в мирное время демографический кризис. Продолжительность жизни мужчин упала в 2001-м до 58,4 года, женщин — до 72,1.

И в 2009 году министр здравоохранения Татьяна Голикова представила «Концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». Важность документа министр аргументировала результатами исследования, проведенного в руководимом мной отделе эпидемиологии и профилактики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России. Согласно ему, чрезмерное потребление алкоголя в России ответственно более чем за половину (59%) всех преждевременных смертей мужчин в возрасте 15–54 лет.

Концепция была одобрена и внедрена в практику, что привело к снижению потребления алкоголя и радикальному улучшению демографической ситуации в стране. С 2009 по 2019 год продолжительность жизни мужчин увеличилась на 10 лет (с 58,4 до 68,7 года), а женщин — на семь лет (с 71,8 до 77,9 года). Потребление алкоголя в пересчете на этанол снизилось с 15 до 9,1 л, и это сохранило жизни 3,5 млн россиян, в основном молодых мужчин.

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года, причем у мужчин она оказалась на 12 лет ниже, чем у женщин (67,5 против 79,2 года). Неоднородны и региональные значения этого показателя. В ряде регионов продолжительность жизни значительно ниже, чем в России в целом: в Еврейской автономной области — 67,6 (мужчины — 62, женщины — 73), в Забайкальском крае — 67,2 (62 и 73,4), Чукотской автономной области — 66,6 (61,5 и 71,3). Продолжительность жизни выше общероссийской отмечается в республиках Дагестан (79,2) и Ингушетия (79,9).

Следует отметить, что ожидаемая продолжительность жизни в регионах России коррелирует с потреблением алкоголя.

Не могу не высказать опасений по поводу возможного роста потребления в стране алкоголя, продажи которого начали расти во время пандемии COVID-19 и эта тенденция продолжилась в последующие годы. Похоже, что антиалкогольные меры перестали работать.

Еще один исторический пример победы профилактики над смертностью. Достигшие максимума в начале 1990-х заболеваемость и смертность от рака легкого резко упали. Уменьшился и суммарный показатель смертности от форм рака, связанных с курением. В то же время смертность от злокачественных опухолей, не связанных с курением, не изменилась. При этом продажи сигарет в России выросли с 250 млрд штук в 1995 году до 430 млрд штук в 2004-м. В чем же тут дело?

Причина снижения заболеваемости и смертности от рака легкого и других форм рака, ассоциированных с курением, — введение Минздравом предельно допустимой концентрации смолы в табачном дыме. В результате на отечественном рынке она снизилась с очень высокого уровня 25–35 мг до 12–15 мг на сигарету. Эта профилактическая мера была основана на результатах наших исследований, показавших связь риска рака легкого с концентрацией смолы в табачном дыме, а также на концепции модификации, снижения риска. Данная концепция применяется для регламентирования содержания токсических и канцерогенных веществ в окружающей среде и на рабочем месте. Снижение смертности только от рака легкого в 1993–2008 годах сохранило жизнь 400 тыс. россиян.

Однако темпы снижения распространенности курения в России пока неудовлетворительные, особенно среди женщин. По данным ВОЗ, в 2000 году курили 11,3%, а в 2025-м — 10,6% женщин. По расчетам сотрудников НИИ ВШЭ, частота курения среди российских женщин достигла 16%. Вызывает озабоченность и рост женской заболеваемости раком легкого, служащего индикатором распространенности курения в популяции, в связи с чем можно предположить, что частота курения у женщин занижена.

Курение не только служит причиной развития рака, но и ухудшает прогноз онкологических больных. Таково заключение исследования отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии. Больные раком легкого и раком почки, отказавшиеся от сигарет, тем самым прибавили себе два и три года жизни соответственно по сравнению с пациентами, продолжившими курить. Это равнозначно или даже превосходит результаты, полученные в клинических исследованиях инновационных методов терапии рака, при которых улучшения выживаемости на 2,5–6 месяцев достаточно для рекомендации препарата к внедрению в практику.

При отказе от сигарет 100% курильщиков экономия бюджета на лечении только больных с III–IV стадией рака легкого и рака почки (а это не более 5% всех случаев рака в год) и за счет сохранения их экономически активного потенциала может составить 17 млрд рублей в год, или более 4% годового бюджета, выделяемого в стране на онкологическую помощь. При отказе от сигарет всех больных с ассоциированными с курением формами рака эта цифра может вырасти как минимум в пять раз.

Курение и потребление алкоголя продолжают оставаться главными факторами, определяющими здоровье и продолжительность жизни россиян, наряду с избыточным весом и ассоциированными с ним факторами риска — недостатком физической активности и неправильным высококалорийным питанием, которое в целом у россиян расценивается как нездоровое. По данным ВОЗ, переработанные мясные продукты являются доказанными канцерогенами для человека и вызывают рак толстой кишки, заболеваемость которым в России растет, особенно среди молодых людей.

Рак толстой кишки занимает первое место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями в стране. При этом по статистике переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски и так далее) покупают 98% россиян. Спрос на них, и без того традиционно высокий, стимулируется агрессивной рекламой на телевидении, преподносящей эти продукты как полезные не только для взрослых, но и для детей. Переработанные мясные продукты также вносят значительный вклад в повышение калорийности пищевого рациона, способствуя избыточному весу.

Исключительность нашего исторического опыта, наглядно демонстрирующего приоритет научно обоснованной профилактики в увеличении продолжительности жизни населения, очевидна. Его использование может оказать нам неоценимую услугу. К счастью, сегодня ситуация в стране далека от демографического провала 1990–2000-х годов. Профилактические меры должны быть избирательно направлены на снижение и ликвидацию воздействия факторов риска, а также ориентированы на проблемные регионы и в первую очередь на наших мужчин, чья ожидаемая продолжительность жизни, к сожалению, значительно уступает таковой в большинстве развитых стран.

Только научно обоснованная и активная первичная профилактика может обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. В то же время меры по совершенствованию и развитию инфраструктуры органов здравоохранения и медицинской науки, разработке инновационных методов диагностики и лечения, обеспечат дальнейшее улучшение здоровья нации и рост ожидаемой продолжительности жизни уже до 80 лет.

Необходимо включить отказ от курения в клинические рекомендации по диагностике и лечению онкологических заболеваний. Лечение никотиновой зависимости экономически выгодно и должно осуществляться по полису ОМС как компонент противоопухолевой терапии вместе с терапией поведенческой и лекарственной.

Профилактика — основной драйвер снижения смертности и увеличения продолжительности жизни россиян. Президент неоднократно отмечал в своих выступлениях и поручениях правительству значение профилактики для здравоохранения. Однако ее приоритет для многих неочевиден. Это касается и представителей медицинской профессии — от простых врачей до руководителей здравоохранения различных уровней, что отражается на качестве научной экспертизы и политике финансирования исследований по профилактике. Профилактика вышла из моды. Но мода имеет тенденцию возвращаться. Надо принять все возможные меры, чтобы профилактика заняла свое законное место в нашей повседневной жизни.

Автор — профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом клинической эпидемиологии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, президент Противоракового общества России

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