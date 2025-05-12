Более 38 млн человек посмотрели трансляцию парада Победы

Телевизионную трансляцию парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посмотрели более 38 млн человек, такие данные 12 мая предоставили «Известиям» в компании Mediascope.

Согласно информации компании, общая зрительская аудитория парада составила 38,4 млн человек в возрастной группе старше четырех лет по всей России. Доля просмотра составила 93,7%.

Трансляцию вели РЕН ТВ, Пятый канал, Первый канал, «Россия-1», СТС и другие телеканалы. В 2024 году аудитория трансляции парада 9 Мая составила 32,6 млн человек старше четырех лет по всей России.

На Красной площади 9 Мая прошел парад Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.