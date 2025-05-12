Реклама
Прямой эфир
Общество
СК начал проверку по факту нападения на корреспондента телеканала «78»
Авто
В Госдуме предложили ужесточить наказание за отказ пропустить машину скорой помощи
Мир
ЕС потратит €900 млн доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы для Украины
Мир
В МИД Германии заявили о намерении продолжить поставки оружия Киеву
Мир
Постпред Украины при ООН раскритиковал Мерца за скрытие поставок Киеву
Спорт
Российский дзюдоист Игольников стал победителем турнира Большого шлема в Астане
Пресс-релизы
30 мая музей «Новый Иерусалим» представит выставку «Свет между мирами»
Общество
Уголовное дело о теракте возбудили по факту обстрела Рыльска ВСУ
Общество
Финансовая управляющая Блиновской потребовала отобрать у ее детей квартиру в Москве
Спорт
Дегтярев объяснил взносы в WADA перспективой возвращения России в мировой спорт
Общество
Якутский министр принес извинения за ненадлежащие подарки ветеранам
Авто
В России представили «Газель» для скорой помощи с полным приводом
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Мир
Глава РСМД указал на возможные переговоры РФ и Украины на уровне дипломатов
Происшествия
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли за сутки в результате атак ВСУ
Мир
СМИ узнали о поддержке Трампом России после ультиматума ЕС о перемирии на Украине
Общество
В Запорожской области сократили длительность комендантского часа

Жительницу Бурятии приговорили к пяти годам за истязание детей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд приговорил жительницу Гусиноозерска в Бурятии к пяти годам лишения свободы за истязание опекаемых детей и хищение денежных средств одного из несовершеннолетних. Об этом 12 мая сообщили в следственном управлении СК России по республике.

«В период с июня 2022 по декабрь 2023 года она <...> в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои и применяла иное насилие в отношении трех опекаемых детей, находившихся в беспомощном состоянии и материальной зависимости от нее», — следует из публикации в Telegram-канале.

Кроме того, злоумышленница похитила накопления мальчика, который находился у нее под опекой. Уточняется, что ребенок получал пенсию по инвалидности. На его разных банковских счетах были крупные суммы денежных средств, которые женщина обналичила под предлогом зачисления на единую карту.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Веревочный ракурс: к чему пришел суд по громкому делу о связывании детей
После скандала в детском интернате под Воронежем виновными признали бывших воспитателей, первыми публично признавших проблему

Ранее, 30 апреля, мужчину, который избивал двоих детей сожительницы и насиловал их, приговорили к 22 годам лишения свободы. Уточнялось, что о преступлениях несовершеннолетние сообщили в августе 2023 года матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025