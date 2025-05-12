Жительницу Бурятии приговорили к пяти годам за истязание детей

Суд приговорил жительницу Гусиноозерска в Бурятии к пяти годам лишения свободы за истязание опекаемых детей и хищение денежных средств одного из несовершеннолетних. Об этом 12 мая сообщили в следственном управлении СК России по республике.

«В период с июня 2022 по декабрь 2023 года она <...> в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила побои и применяла иное насилие в отношении трех опекаемых детей, находившихся в беспомощном состоянии и материальной зависимости от нее», — следует из публикации в Telegram-канале.

Кроме того, злоумышленница похитила накопления мальчика, который находился у нее под опекой. Уточняется, что ребенок получал пенсию по инвалидности. На его разных банковских счетах были крупные суммы денежных средств, которые женщина обналичила под предлогом зачисления на единую карту.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Ранее, 30 апреля, мужчину, который избивал двоих детей сожительницы и насиловал их, приговорили к 22 годам лишения свободы. Уточнялось, что о преступлениях несовершеннолетние сообщили в августе 2023 года матери, которая обратилась в правоохранительные органы.