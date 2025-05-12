Российский дзюдоист Игольников стал победителем турнира Большого шлема в Астане

Российский дзюдоист Михаил Игольников из Туапсе занял первое место на турнире Большого шлема в Астане в весовой категории до 90 кг.

Победа Игольникова стала третьей золотой медалью российских дзюдоистов на данном турнире. Ранее золотые награды завоевали Изнаур Сааев (в весовой категории до 60 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг).

Турнир в Астане проходил с 9 по 11 мая. Российские спортсмены выступали под флагом Международной федерации дзюдо, указал «Спорт-Экспресс». Всего в соревновании приняли участие почти 400 дзюдоистов из 46 стран.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко 12 мая в своем Telegram-канале поздравил Игольникова.

«Михаил одержал уверенную победу в весовой категории до 90 кг, не оставив шансов соперникам. Он опытный титулованный спортсмен, заслуженный мастер спорта», — говорится в публикации канала.

10 мая самый юный гроссмейстер России 14-летний Иван Землянский стал победителем чемпионата по блицу, который прошел в Эль-Айне, ОАЭ. Он набрал восемь очков из девяти возможных.