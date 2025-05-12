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На Украине задержали двух подростков за попытку взорвать наряд полиции

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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На Украине двух подростков задержали за попытку взорвать сотрудников полиции самодельной взрывчаткой в Ровненской области. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны.

«Под процессуальным руководством Ровненской областной прокуратуры двум ровенцам вручили уведомление о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины)», — говорится в Telegram-канале.

По данным следствия, в мессенджере Telegram подростки нашли вариант быстрого заработка, а затем получили инструкцию по сбору взрывчатки и координаты расположения ее компонентов. Также два собранные устройства фигуранты установили в заброшенном здании с возможностью дистанционного приведения в действие.

После чего сообщница молодых людей позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в здании труп. Когда сотрудники прибыли на место, сработала взрывчатка, однако пострадавших удалось избежать.

Отмечается, что после установления личностей злоумышленники были задержаны. По ходатайству прокуратуры подозреваемые были заключены под стражу без внесения залога. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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17 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье мужчина бросил страйкбольную гранату в сотрудников полиции и работников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине), позже его задержали.

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