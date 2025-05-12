Отопительный сезон продлили в одном районе Псковской области

В Псковском районе Псковской области администрация приняла решение о продлении отопительного сезона. Синоптики прогнозируют холодную погоду в ближайшие дни.

По данным Псковской ленты новостей, помимо низкой температуры воздуха в середине недели ожидаются дожди. В связи с этим принято решение о продлении подачи тепла в жилые дома до 18 мая.

На территории Пскова отопительный сезон был продлен до 15 мая.

Согласно нормативам, отопление отключают при повышении среднесуточной температуры воздуха до 8 градусов в течение пяти дней подряд. В ряде регионов было принято решение о продлении сезона в связи с похолоданием в мае.