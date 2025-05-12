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Два человека погибли в ДТП с грузовиками в Липецкой области

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Легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками на трассе в Липецкой области. Два человека погибли.

Авария произошла на дороге Орел – Тамбов на территории Измалковского района 10 мая. По данным GOROD48, 39-летний водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с грузовиком SITRAK, затем легковушка столкнулась с большегрузом Volvo. Автомобилист и его 42-летний пассажир скончались на месте происшествия.

Всего за три дня в Липецкой области травмы в ДТП получили десять человек. В Чаплыгинском районе 20-летний водитель допустил съезд в кювет и опрокидывание автомобиля «Богдан-2110». Автомобилист и его пассажир госпитализированы. В Краснинском районе опрокинулся автомобиль Hyundai, в больницу доставлена 38-летняя автомобилистка. В Добринском районе 54-летняя женщина пострадала, опрокинувшись на электросамокате.

В Амурской области 11 мая легковой автомобиль выехал на регулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом. Автомобилист погиб, его пассажирка доставлена в больницу.

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