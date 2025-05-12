30 мая музей «Новый Иерусалим» представит выставку «Свет между мирами»

30 мая музей «Новый Иерусалим» совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана представит масштабный выставочный проект «Свет между мирами», посвященный малоизученному пласту советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930-х годов. Это первый за многие годы международный проект, который объединяет две уникальные коллекции, сформированные вопреки всем правилам советского музея. В экспозицию войдет более 160 живописных и графических работ 40 художников, в числе которых — Александр Волков, Соломон Никритин, Александр Шевченко, Климент Редько и другие, из коллекций музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.

Выставка задумана как встреча двух крупных музейных коллекций искусства XX века. Предыдущий межмузейный проект подобного масштаба с участием Музея имени Савицкого, построенный на сопоставлении двух коллекций, состоялся в 1989 году, когда вместе с Русским музеем была выпущена книга «Авангард, остановленный на бегу».

Выставка «Свет между мирами» в музее «Новый Иерусалим» позволит по-новому взглянуть на художественный процесс 20–30-х годов XX века в его сложности и многообразии​.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Сближение России и Узбекистана сегодня идет по многим направлениям — в экономике, науке и образовании, в сфере туризма и гостеприимства и, конечно, в области искусства. Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между нашими народами. Уверен, что совместный проект «Свет между мирами» поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в «Новый Иерусалим».

Объединяет собрания музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого то, что на сегодняшний день их место в «музейном строительстве» и содержание их фондов остаются в полной мере не исследованными. Отчасти поэтому к работе над выставкой была привлечена расширенная кураторская группа. Это дало проекту необходимый объем, позволяя высветить несколько силовых линий и смысловых центров выставки.

Кураторами выставки выступили руководитель художественного отдела музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова, искусствовед, концептолог и сценарист Елена Папченко, кандидат искусствоведения Надежда Плунгян, ведущий научный сотрудник художественного отдела музея «Новый Иерусалим» Лариса Черненилова. Научный консультант проекта — искусствовед, специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов.

Отдельный акцент выставки — история «музейного строительства». Оба собрания формировались в условиях, когда многие произведения искусства оставались вне официального культурного поля. Важно отметить, что именно благодаря Игорю Савицкому удалось собрать столь масштабную и уникальную коллекцию. Формирование коллекции искусства XX века в музее «Новый Иерусалим» началось в середине 1980-х годов, когда музей еще находился на территории монастыря и носил название Московского областного краеведческого. Комплектование фондов работами художников XX столетия происходило в «Новом Иерусалиме» с чистого листа при поддержке директора Василия Нижегородова и было делом частной инициативы сотрудников музея, которые и сегодня продолжают свою деятельность, — Людмилы Денисовой (сейчас заведующая художественным отделом и хранитель живописи) и Ларисы Чернениловой (сейчас ведущий научный сотрудник).

Экспозиция выстроена как последовательность тематических разделов, отражающих поиски художников 1920–1930-х годов. В разделе «Мастера нового Востока» представлены работы, формирующие образ Востока и национального модернизма (Александр Волков, Николай Карахан, Урал Тансыкбаев и другие). «Лица времени» посвящены портрету как хронике эпохи и исследованию типажей нового общества. «Метафизика 1920–1930-х» обращается к философским поискам Климента Редько и Соломона Никритина, которые стремились отобразить на холсте стремительные перемещения человека во времени и пространстве, борьбу индустрии и природы, напряжение космических и земных сил, колебания радиоволн. Раздел «Открытие нового мира. Объединение «Цех живописцев» посвящен художникам — Александру Шевченко, Ростиславу Барто, Николаю Витингу и другим, отстаивавшим значимость станковой живописи как носителя духовного опыта и подлинных смыслов истории на фоне увлечения индустриальным производством и дизайном. Каждый из разделов подчеркивает полифонию и экспериментальный дух времени, сохраняя уникальность авторских высказываний.

Частью выставки также станут звуковые инсталляции: посетители смогут услышать «голоса» представленных на выставке художников, чьи высказывания будут сопровождаться музыкой — от классических произведений до почти забытых сочинений советских композиторов 1920–1930-х годов.

В рамках выставки издается научный каталог, готовится к выпуску серия сувенирной продукции, сформирована программа тематических мероприятий для взрослых и детей.