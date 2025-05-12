Постпред Украины при ООН раскритиковал Мерца за скрытие поставок Киеву

Украина недовольна решением канцлера Германии Фридриха Мерца скрыть информацию о военной помощи Киеву. Об этом 12 мая заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Сообщается, что Мерц принял решение не распространять сведения о поставках оружия на Украину сразу после вступления в должность.

«Это возвращает нас к неприятным воспоминаниям о времени, когда весной 2022 года «правительство светофора» пыталось скрыть отсутствие военной поддержки за секретностью», — цитирует слова Мельника телеканал N-tv.

Ранее, 10 мая, депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал о том, что Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву всего лишь $1,9 млрд. Он подчеркнул, что Европа больше не способна продолжать поддерживать Киев.

Мельник уже не в первый раз критикует власти ФРГ. Так, еще в августе 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Таким образом он отреагировал на слова о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера