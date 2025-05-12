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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 12 мая

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 мая можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, а подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило Минобороны РФ.

Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129-ти районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 289 танков и других боевых бронированных машин, 1562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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