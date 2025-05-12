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Китай и США договорились временно снизить тарифы. Что пишут СМИ

США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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По итогам переговоров в Женеве Китай и США договорились на 90 дней приостановить действие высоких взаимных пошлин, которые могли спровоцировать мировую рецессию. Соглашение привело к росту фондовых рынков и цен на нефть. Стороны также решили создать механизм для дальнейшего обсуждения экономического сотрудничества. Что пишут мировые СМИ о сделке Пекина и Вашингтона — в дайджесте «Известий».

Bloomberg: США и Китай договорились о снижении пошлин на 90 дней

США и Китай временно снизят пошлины на продукцию друг друга, чтобы уменьшить торговую напряженность и дать двум крупнейшим экономикам мира еще три месяца для урегулирования своих разногласий. По итогам переговоров в Женеве официальные лица двух стран подтвердили, что совокупные пошлины США в размере 145% на большую часть китайского импорта будут снижены до 30%, в то время как 125-процентные китайские пошлины на американские товары снизятся до 10%.

Bloomberg

«Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрыва отношений», — заявил министр финансов США Скотт Бессент, добавив, что «у нас состоялась очень интенсивная и продуктивная дискуссия о дальнейших шагах по фентанилу» и что переговоры могут привести к «соглашениям о закупках» со стороны Китая.

Снижение тарифов не распространяется на секторальные пошлины, введенные в отношении всех торговых партнеров США, а тарифы, применявшиеся к Китаю во время первой администрации президента Дональда Трампа, остаются в силе. В заявлении США также говорится, что «стороны создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений».

Financial Times: фондовые рынки растут после заявления Китая и США

Фондовые индексы по всему миру резко выросли после того, как официальные лица США и Китая заявили, что договорились временно приостановить действие большей части пошлин. Фьючерсы S&P 500 выросли на 2,8%, доллар США поднялся на 0,7% по отношению к корзине валют-конкурентов, в то время как золото упало на 2,3%.

Financial Times

Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир представляли Белый дом на переговорах в Женеве, а вице-премьер Китая Хэ Лифэн возглавлял делегацию Пекина. В преддверии переговоров в Женеве Бессент предупредил, что уровень тарифов между США и Китаем фактически равен торговому «эмбарго».

До недавнего времени было мало признаков того, что какая-либо из стран готова к переговорам. Официальные лица Пекина обвиняли администрацию США в запугивании и заявляли, что не станут капитулировать. Однако в преддверии переговоров представители обеих сторон подчеркивали атмосферу сотрудничества на них, и США не исключали возможности заключения соглашения о прекращении поставок прекурсоров фентанила из Китая.

The Guardian: нефть выросла на сообщениях о соглашении США и Китая

Американская сырая нефть марки WTI выросла на 2,2%, в то время как эталонная нефть Brent выросла на 2% до $65,25 за баррель, что является самым высоким показателем за последние две недели. Растущие цены на нефть говорят о том, что опасения по поводу затяжной торговой войны, которая может нанести ущерб мировому росту, ослабевают.

The Guardian

Немецкий индекс DAX подскочил на 1,5% на фоне оптимизма относительно спада торговой войны. Среди лидеров роста во Франкфурте оказались автопроизводители: Mercedes-Benz (+5,5%), Daimler Trucks (+5,5%) и BMW (+5,4%). Индекс CAC во Франции вырос на 1,2%. Все испытывают облегчение от того, что тарифы между США и Китаем снижаются, по крайней мере, на 90-дневный период обсуждения.

В то же время британский индекс FTSE 100 вырос всего на 0,03%. В Лондоне растут акции горнодобывающих компаний, таких как Glencore (+6,3%) и Anglo American (+6,2%). Однако рынок тянет назад компания AstraZeneca (-4%) после того, как Дональд Трамп пообещал использовать свои полномочия для снижения цен на рецептурные препараты в США.

The Washington Post: договоренность мало что меняет в отношениях Китая и США

С тех пор как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Китая, он и китайский лидер Си Цзиньпин вступили в рискованную игру «кто первый струсит», в которой обе стороны взимают всё более высокие пошлины друг с друга. Аналитики говорят, что совместное заявление снижает градус торговой войны, но мало что меняет в общем направлении ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, которые как никогда близки к полному экономическому разрыву.

The Washington Post

«Это более цивилизованный способ развода. Раздел продолжится, — сказала Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону инвестиционного банка Natixis. — Сделка — это не решение. Это сглаживание последствий разрыва, просто чтобы это произошло медленнее и с меньшими затратами. Эта встреча — по сути, попытка, надеюсь, успешная, избежать глобальной рецессии».

При этом заявление от 12 мая задает новый тон и прокладывает путь для дальнейших переговоров и потенциальной встречи Трампа и Си. В этот момент торговая сделка и окончание тарифной войны могут стать возможными, говорят аналитики. Два лидера не встречались и не разговаривали с момента телефонного разговора, состоявшегося до того, как Трамп вступил в должность.

Давят на газ: Китай передумал покупать СПГ у США
Пекин делает ставку на Россию

Reuters: Китай ведет торговые переговоры со странами Южной Америки

Китай проведет саммит с участием своих ключевых торговых партнеров из Латинской Америки с целью укрепить влияние и партнерские отношения в регионе, в то время как Пекин и Вашингтон пытаются прекратить торговую войну. Чиновники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), в том числе президенты Бразилии, Колумбии и Чили, планируют 13 мая принять участие в министерской встрече в Пекине.

Reuters

Форум Китай-СЕЛАК бросает вызов давнему американскому геополитическому и экономическому доминированию в регионе, которому администрация Трампа стремится противостоять, и проходит после выходных, в ходе которых между США и Китаем состоялись важные торговые переговоры, завершившиеся на позитивной ноте.

Китай пытается сформировать глобальную коалицию против того, что он называет «злоупотреблением тарифами» со стороны Соединенных Штатов. Пекин уже добился прогресса в торговых вопросах с Европейским союзом, согласившись обсудить установление минимальных цен на электромобили китайского производства. Также Китай обратился к странам Юго-Восточной и Центральной Азии, призвав своих торговых партнеров воздержаться от «одностороннего запугивания» и придерживаться принципа многосторонности.

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