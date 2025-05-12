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Мирошник указал на ежедневные обстрелы ВСУ территории РФ на майские праздники

Мирошник: Курская и Белгородская области стали эпицентрами атак ВСУ на праздники
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Фото: Telegram/Настоящий Гладков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на майские праздники атаковали территорию России, эпицентрами стали Белгородская и Курская области. Об этом 12 мая сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Ни праздничные даты, ни объявленный Россией четырехдневный режим прекращения огня не изменили подходов Киева к обстрелам. По интенсивности обстрелов гражданских объектов проявились отдельные эпицентры — это Белгородская и Курская области», — рассказал он ТАСС.

Мирошник отметил, что при обстрелах боевики киевского режима применяли практически весь арсенал вооружений — от минометов до дальнобойных ракет.

«Ежедневная статистика исчислялась сотнями прилетов. Но наиболее активно противник применял преднамеренные точечные удары против гражданского населения дронами-камикадзе», — подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что сообщения об атаках по гражданскому транспорту в РФ со стороны ВСУ во время праздников приходили практически ежечасно. Мирошник сообщил, что под удары боевиков попали машины скорой помощи, гражданские автомобили и жилые дома.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима рассказал, что из-за ударов ВСУ во время праздников погибли мирные жители и десятки людей получили ранения. Он подчеркнул, что боевики киевского режима не соблюдали режим прекращения огня даже в отношении гражданского населения.

«Преступный оскал вряд ли можно спрятать за маской показного миролюбия», — отметил Мирошник.

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11 мая Минобороны России сообщило, что ВСУ за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Согласно данным ведомства, украинская армия предприняла пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях. В ведомстве отметили, что российские военнослужащие зеркально реагировали на нарушения противником режима прекращения огня.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили 102 боеприпаса по региону за сутки. Украинские войска обстреляли шесть районов.

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