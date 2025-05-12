На 81-м году ушел из жизни сыгравший в «Друг мой, Колька!..» актер Кобозев
Российский актер Александр Кобозев умер на 81-м году жизни. Об этом проинформировал портал «Кинотеатр.ру».
Уточняется, что артист умер 11 мая. Подробности его смерти не уточняются.
Александр Кобозев родился 20 апреля 1945 года. Он учился на факультете режиссуры самодеятельных театров Института культуры. С 1967 по 1985 год артист был руководителей театральной студии «На ладони», а с 1985 года стал работать режиссером слайд-фильмов на ВДНХ.
Кобозев стал известным благодаря роли Коли Снегирева в фильме «Друг мой, Колька!» (1961).