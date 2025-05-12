В Запорожской области сократили длительность комендантского часа

Комендантский час в Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Ранее этот режим в регионе действовал с 22:00 до 5:00.

«С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00, то есть его продолжительность сокращается на один час», — следует из публикации.

При этом ограничения не вводятся на дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на М-18 Харьков — Симферополь — Ялта от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, уточняется, что мера не будет действовать на транспортные средства, транзитно проезжающие по Азовскому кольцу.

Ранее, 7 мая, на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием защиты отключили высоковольтную линию «Ферросплавная-1», обеспечивавшую нужды станции. При этом нарушений условий безопасности не было зафиксировано. Кроме того, уточнялось, что собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».