Реклама
Прямой эфир
Мир
В США усомнились в желании Зеленского договориться с Россией
Мир
США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа
Мир
Пленный боевик ВСУ рассказал об отсутствии помощи от командования на поле боя
Общество
Экс-президент «Башнефти» Хорошавцев объявлен в международный розыск
Происшествия
Два жителя Брянской области пострадали при детонации взрывного устройства ВСУ
Общество
Десять человек спасли при лесных пожарах в Забайкалье
Мир
Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове
Экономика
Правительство России утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года
Общество
Финансовая управляющая Блиновской потребовала отобрать у ее детей квартиру в Москве
Армия
Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Сумской области
Общество
Якутский министр принес извинения за ненадлежащие подарки ветеранам
Экономика
Правительство продлило на год отсрочку по налогам для бизнеса в Курской области
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Мир
Глава РФПИ Дмитриев положительно оценил договоренность между КНР и США о пошлинах
Происшествия
Четыре мирных жителя Херсонской области погибли за сутки в результате атак ВСУ
Мир
СМИ узнали о поддержке Трампом России после ультиматума ЕС о перемирии на Украине
Общество
В Запорожской области сократили длительность комендантского часа

В Запорожской области сократили длительность комендантского часа

0
EN
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Комендантский час в Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Ранее этот режим в регионе действовал с 22:00 до 5:00.

«С 12 мая 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00, то есть его продолжительность сокращается на один час», — следует из публикации.

При этом ограничения не вводятся на дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на М-18 Харьков — Симферополь — Ялта от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, уточняется, что мера не будет действовать на транспортные средства, транзитно проезжающие по Азовскому кольцу.

Когда все дома: как изменилась жизнь в Донбассе и Новороссии за два года
Воссоединенные регионы завершили основной этап интеграции в правовой контур РФ — какие проблемы предстоит решить в этих субъектах

Ранее, 7 мая, на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием защиты отключили высоковольтную линию «Ферросплавная-1», обеспечивавшую нужды станции. При этом нарушений условий безопасности не было зафиксировано. Кроме того, уточнялось, что собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025