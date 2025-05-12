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Глава РФПИ Дмитриев положительно оценил договоренность между КНР и США о пошлинах

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Торговую договоренность между Китайской Народной Республикой (КНР) и США о пошлинах можно назвать замечательной в рамках мировой экономики. Об этом 12 мая заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее в этот день сообщалось, что КНР приостановит или отменит нетарифные контрмеры, принятые против Соединенных Штатов со 2 апреля 2025 года. США же изменит дополнительные таможенные тарифы на китайские товары, некоторые из них планируется отменить.

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Президент США Дональд Трамп 11 мая сообщил о полной перезагрузке американско-китайских отношений, которая состоялась в рамках дружественной и результативной манеры. Он также назвал прошедшие переговоры с КНР очень хорошими. Трамп отметил, что хочет увидеть результат заключенных «приятных» соглашений, так как они буду оказывать благоприятное воздействие на два государства.

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