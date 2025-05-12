В Тульской области изготовят 10 тыс. памятных знаков для новорожденных
Около 5,8 млн рублей выделят в Тульской области на создание почти 10 тыс. памятных знаков для новорожденных. Их получат дети, родившиеся в регионе в 2025 году. Такая информация размещена на портале госзакупок, сообщает ТСН24 в понедельник, 12 мая.
Заказ на изготовление 9785 знаков разместил Центр технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений при областном министерстве труда и социальной защиты.
Первый аукцион уже завершен. Контракт на производство 5785 знаков за 3,468 млн рублей выиграла компания «Сильвер Плюс». Второй аукцион на изготовление 4 тыс. знаков прошел 7 мая. Имя победителя пока не объявлено.
Ранее сообщалось, что в Тульской области создадут пункт проката товаров, которые необходимы для новорожденных. Его откроют на базе «Моего семейного центра».