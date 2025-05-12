Якутский министр принес извинения за ненадлежащие подарки ветеранам
Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за ненадлежащие подарки по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 12 мая проинформировала пресс-служба регионального ведомства.
Как уточняет «Газете.Ru», в честь праздника ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку.
«Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении «Сельхозтехника», а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли», — привели слова Александрова в Telegram-канале министерства.
Он отметил, что ветеранов должным образом поздравят повторно. Им вручат другие подарочные наборы. Он также пообещал провести служебную проверку, сделать всё для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.