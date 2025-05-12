СМИ узнали о поддержке Трампом России после ультиматума ЕС о перемирии на Украине

Президент США Дональд Трамп принимает позицию российского лидера Владимира Путина на фоне ультиматума со стороны лидеров Евросоюза (ЕС) о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом 12 мая сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что так телеканал прокомментировал призыв американского лидера для украинской стороны согласиться на предложение Путина о проведении прямых переговоров между странами.

«Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, но, даже несмотря на то что 30 стран требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов встал на сторону российского лидера», — говорится в материале.

По данным телеканала, представители ЕС долгое время верили в имеющуюся у них поддержку Трампа, однако в настоящее время страны могут остаться «в одиночестве» в рамках украинского конфликта из-за прекращения оказания помощи Киеву Вашингтоном.

11 мая в ходе пресс-конференции Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский на предложение о начале прямых переговоров выдвинул ультиматум о прекращении огня. Украинский лидер отмечал, что инициатива президента РФ является положительным знаком, но уточнил, что прекращение огня — это первый шаг на пути к миру.

Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.