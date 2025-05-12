Правительство продлило на год отсрочку по налогам для бизнеса в Курской области
Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области и расширило параметры этой меры поддержки. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.
«Поддержка распространяется на предпринимателей и организации, работающих на приграничных территориях Курской области и территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении», — говорится в постановлении правительства.
Уточняется, что подобная мера распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством.
Кроме этого платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, которые подлежат уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года ежемесячно.
Ранее, 13 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ направит 2,5 млрд рублей Курской области на поддержку пострадавших промышленных предприятий. Также он обратил внимание, что для фирм предусмотрены меры поддержки, включая гранты, субсидии на оплату временного простоя сотрудников, льготы по лизингу оборудования, отсрочки по налогам и страховым взносам, а также поставки автомобилей для мобильной торговли.