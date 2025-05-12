Военнопленный ВСУ Николай рассказал, что украинские боевики покинули позиции, оставив его одного

Военнопленный ВСУ Николай рассказал, что украинские боевики покинули позиции, оставив его одного

2025-05-12T10:47:19+03:00

2025-05-12T10:47:24+03:00

2025-05-12T10:47:24+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru