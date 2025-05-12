Департамент по воспитательной политике Минпросвещения возглавит Герой России
Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил Герою России, участнику программы «Время героев» Игорю Юргину возглавить департамент по воспитательной политике ведомства. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что предложение было озвучено в ходе встречи Кравцова с главой Республики Саха Айсеном Николаевым и ветераном специальной военной операции (СВО) Юргиным.
«Для меня это огромная честь и ответственность. Я не ожидал, что это произойдет так быстро. <...> Я готов принять предложение и вносить свой вклад в будущее нашей страны», — приводятся слова Юргина на сайте Минпросвещения.
Участник СВО в рамках программы «Время героев» прошел стажировку в правительстве Якутии и был назначен исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В прошлом году он был удостоен звезды Героя России. Юргин также награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
1 марта сообщалось, что в рамках программы «Время героев» для работы на государственной службе за год прошли обучение 83 участника спецоперации, а за время реализации программы новые назначения получили 27 слушателей первого потока.
Запуск программы «Время героев» анонсировал президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 года. Она направлена на подготовку руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти из участников СВО.