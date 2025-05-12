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Департамент по воспитательной политике Минпросвещения возглавит Герой России

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Фото: Минпросвещения РФ
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Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил Герою России, участнику программы «Время героев» Игорю Юргину возглавить департамент по воспитательной политике ведомства. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что предложение было озвучено в ходе встречи Кравцова с главой Республики Саха Айсеном Николаевым и ветераном специальной военной операции (СВО) Юргиным.

«Для меня это огромная честь и ответственность. Я не ожидал, что это произойдет так быстро. <...> Я готов принять предложение и вносить свой вклад в будущее нашей страны», — приводятся слова Юргина на сайте Минпросвещения.

Участник СВО в рамках программы «Время героев» прошел стажировку в правительстве Якутии и был назначен исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В прошлом году он был удостоен звезды Героя России. Юргин также награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

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1 марта сообщалось, что в рамках программы «Время героев» для работы на государственной службе за год прошли обучение 83 участника спецоперации, а за время реализации программы новые назначения получили 27 слушателей первого потока.

Запуск программы «Время героев» анонсировал президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 года. Она направлена на подготовку руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти из участников СВО.

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