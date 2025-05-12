Два жителя Брянской области пострадали при детонации взрывного устройства ВСУ

Два жителя Брянской области ранены в результате детонации взрывного устройства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 мая сообщил губернатор Александр Богомаз.

«На автодороге Суземка — Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство. К сожалению, осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя», — говорится в его Telegram-канале.

По информации Богомаза, пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Он также призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

10 мая сообщалось, что пенсионерка получила ранения при детонации взрывного устройства в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что жительнице была оказана медицинская помощь.