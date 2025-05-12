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В Новосибирске суд приговорил мужчину к 10 годам за поджог релейного шкафа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Новосибирский областной суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа. Об этом 12 мая проинформировала пресс-служба ведомства.

«Судом Сергею Кондакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации ведомства, размещенной на странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что обвиняемый переписывался с двоюродным братом своей жены, проживающим на Украине. Он рассказал родственнику, как можно подзаработать. В результате Кондакову необходимо было связаться с неизвестным лицом, который предложил вознаграждение в размере $500. Для получения суммы обвиняемому предложили совершить диверсию на территории Новосибирской области.

Кондаков осуществил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожных путей, на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище. Процесс осуществления диверсии он заснял на телефон, после чего скрылся с места происшествия и отправил видео куратору для подтверждения выполнения задания.

«Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 575,8 тыс. рублей», — проинформировал суд.

Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал.

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Ранее, 9 мая, сообщалось о задержании в Барнауле иностранца из Центральной Азии, собирающегося поджечь здание кафедрального собора. По информации пресс-службы управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю, он являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации.

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