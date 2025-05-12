Путин призвал беречь память о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом

Необходимо беречь память об уроках истории, солидарности предков в сражении с нацизмом, расизмом и колониализмом. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом», — говорится на официальном сайте Кремля.

На протяжении нескольких столетий Россия была открыта к сотрудничеству со странами исламского мира. На данный момент вне зависимости от сложной международной обстановки, РФ продолжает расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные контакты. Как отметил Путин, Татарстан представляет собой один из субъектов РФ, которые более активно создает подобные плодотворные и конструктивные отношения.

Участники мероприятия обсудят перспективы дальнейшего укрепления контактов в различных областях, среди которых также технологическая. Для этого на форуме в рамках группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» будет рассмотрена тема развития цифровой финансовой системы. Среди участников секции будут и представители Организации исламского сотрудничества.

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