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Рубио назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетом для США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Урегулирование конфликта на Украине в настоящее время является приоритетом для США. Об этом 12 мая сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

«Нашими главными приоритетами остаются прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня», — говорится в заявлении на официальном сайте Госдепартамента.

Помимо этого стороны затронули в своем разговоре обострение отношений между Индией и Пакистаном. Так, Рубио и Лэмми отметили необходимость государств поддерживать прекращение огня и продолжать общаться друг с другом.

«Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал к продолжению усилий по улучшению коммуникаций», — отметили в ведомстве.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 мая сообщил о том, что США будут продолжать работать над сближением позиций Москвы и Киева в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, американская сторона будет работать над этим до тех пор, пока не поймет, что прогресс невозможен.

24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.

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