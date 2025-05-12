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В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 52 тыс. га
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Следующие четырехдневные выходные для россиян пройдут в июне
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Видео. В центре Москвы обнаружены проводящие службы на украинском языке грекокатолики

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