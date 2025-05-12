В США усомнились в желании Зеленского договориться с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники не демонстрируют желания договориться с РФ. Об этом 12 мая заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Россия твердо показала намерение договориться в четверг. Но есть ли оно у Европы и Зеленского?» — заявил он на своем YouTube-канале.
По словам полковника в отставке, РФ не говорит о предварительных условиях для переговоров, что свидетельствует об искреннем желании страны прекратить конфликт.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции в малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца предложил Киеву возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле.
После этого глава Белого дома Дональд Трамп призвал Украину принять участие в переговорах с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, Киеву это необходимо сделать незамедлительно.