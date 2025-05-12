Участник московских ярмарок помогает бойцам специальной военной операции

Участник московской ярмарки Сергей с начала специальной военной операции (СВО) оказывает помощь военнослужащим на фронте. Об этом 12 мая сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом житель Тульской области 12 лет работает в сфере сельского хозяйства. Отмечается, что на передовую мужчина отправляет консервы, средства личной гигиены и свою продукцию, например «сухой душ», а также окопные свечи, которые фермер со своими детьми изготавливает вручную из натуральных материалов.

«Штурмовой 24-й мотострелковый полк, которому мы помогаем, даже прислал нам видеоотклик с добрыми словами о нашем труде и заботе, а еще благодарственное письмо. Очень приятно осознавать, что мы все вместе в этот трудный для страны момент», — поделился мужчина.

Кроме того, вместе с жителями населенного пункта он собирает денежные средства и закупает необходимые продукты. Их передают для нужд СВО через друзей и благотворительные фонды.

Накануне заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что участникам СВО, их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях в Москве оказывается всесторонняя помощь.

Также во всех округах открыты штабы акции «Москва помогает», где принимают гуманитарные посылки — продукты питания, книги и игрушки для детей, средства личной гигиены. А столичные предприниматели отправляют на фронт свои товары — продукты с длительным сроком хранения, теплые вещи, хозяйственные принадлежности.