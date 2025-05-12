В Кемеровской области задержали подростка за подготовку теракта

В Кемеровской области задержали несовершеннолетнего жителя Новокузнецка, который планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата. Об этом 12 мая сообщили в управлении ФСБ по региону.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации <...> для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело по статье за приготовление к террористическому акту (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). На данный момент задержанный по решению суда находится под стражей.

7 мая сотрудники ФСБ задержали трех уроженцев Украины, которые по заданию Киева собирались устроить взрыв у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области во время митинга. Фигуранты признались, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) осенбю 2024 года.

По их словам, они должны были передавать сведения о дислокации подразделений российской армии на территории Херсонской области.