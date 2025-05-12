Эксперт напомнил о росте штрафов для подростков за езду на электросамокатах

Вследствие увеличения числа аварий штрафы для несовершеннолетних за езду на электросамокатах с конца апреля были увеличены втрое. Об этом 12 мая напомнил доцент департамента права Института экономики, управления и права МГПУ Максим Тишаков.

Эксперт объяснил, что подобное решение было принято российскими операторами кикшеринга (кратковременной аренды электросамокатов) в связи с возросшим числом нарушений правил дорожного движения подростками, что приводит к печальным последствиям.

«Однако следует учесть, что это гражданско-правовая ответственность со стороны пользователей СИМ (средства индивидуальной мобильности. — Ред.). Относительно изменений в действующую редакцию Кодекса об административной ответственности всё еще ведутся дискуссии, и есть предложения об увеличении на порядок штрафов за нарушение ПДД», — рассказал Тишаков в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что штрафы на территории РФ уже возросли втрое — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Исключением стала Москва, где штраф на данный момент составляет 100 тыс. рублей.

24 апреля стало известно, что, согласно данным, с которыми ознакомились «Известия», с начала сезона кикшеринги «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» выписали более 26,6 тыс. штрафов россиянам, что в четыре раза превышает штрафы за аналогичный период 2024 года.