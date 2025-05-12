«Барселона» обыграла «Реал Мадрид» в матче 35-го тура чемпионата Испании

Футбольный клуб (ФК) «Барселона» обыграл «Реал Мадрид» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига). Встреча состоялась 11 мая на Олимпийском стадионе в Барселоне и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе каталонского клуба отличились защитник Эрик Гарсия (19-я минута) и вингеры Ламин Ямаль (32-я) и Рафинья (34-я и 45-я). У «Реала» забить удалось нападающему из Франции Килиану Мбаппе. Он оформил хет-трик (5-я, 14-я, 70-я).

Таким образом, Мбаппе стал первым с 1995 года игроком «Реала», сделавшим это в матче Ла Лиги с «Барселоной» (у каталонцев по три мяча за матч с 2000 года забивали Лионель Месси и Луис Суарес). Кроме того, он стал новым рекордсменом в своем клубе по голам в дебютном сезоне, забив 39 раз. До Мбаппе этим достижением обладал Иван Саморано, на счету которого 37 мячей.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с 82 очками, «Реал Мадрид» находится на второй строчке, имея 75 очков.

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» 10 мая обыграл команду «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоялась на домашнем для команды из Мадрида стадионе «Метрополитано» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.