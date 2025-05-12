В результате ДТП с легковушкой и поездом в Амурской области погиб мужчина
В результате столкновения легковушки с поездом в Амурской области погиб мужчина. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, 11 мая 2025 года около 22:00 (16:00 по мск. — Ред.) на регулируемом железнодорожном переезде станции Поздеевка на <...> Забайкальской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, а его пассажирка доставлена в медучреждение. Сейчас следователем Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Госавтоинспекция Сахалинской области 12 мая сообщила, что в результате ДТП на автодороге Южно-Сахалинск – Холмск пострадали два человека. Предварительно, водитель за рулем иномарки Toyota Rush не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием.