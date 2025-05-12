Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба правительства республики.

«Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также пресс-служба приводит слова зампреда правительства республики Вячеслава Сухорукова, который утверждает, что задержание Гоге было ожидаемо, так как правительство Бурятии взаимодействовало с правоохранительными органами по данному делу.

«Сегодня коррупционные проявления — это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции. И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных», — заключил Сухоруков.

Дорогомиловский суд Москвы 30 апреля приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего замначальника специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили за получение взятки в особо крупном размере. По версии гособвинения, Даудашвили получал взятки за покровительство по службе от руководителя 36-го специального управления МЧС России по Алтайскому краю Виктора Великодного.