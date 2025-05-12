Китай и США создадут механизм консультаций по торговым вопросам

Китайская Народная Республика (КНР) и США по итогам прошедших в Женеве переговоров создадут механизм консультаций по торговым вопросам. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе министерства коммерции Китая.

Отмечается, что переговоры по торгово-экономическим вопросам длились с 10 по 11 мая. Китайскую сторону представлял вице-премьер Госссовета КНР Хэ Лифэн, а американскую — министр финансов США Скотт Бессент.

«Стороны договорились создать механизм экономических и торговых консультаций между Китаем и Соединенными Штатами. Китай и Соединенные Штаты в кратчайшие сроки доработают соответствующие детали», — приводится на официальном сайте ведомства с уточнением, что все детали предстоящего механизма будут определены и озвучены в ближайшее время.

Хэ Лифэн, как уточнили в ведомстве, по результатам беседы с американскими коллегами подчеркнул, что диалог был глубоким и продуктивным. По его словам, сторонам удалось достичь существенного прогресса.

В минкоммерции КНР отметили международный интерес к результатам проведенной встречи и анонсировали совместное заявление глав делегаций, которое будет сделано 12 мая.

Президент США Дональд Трамп 11 мая сообщил о полной перезагрузке американско-китайских отношений, которая прошла в дружественной и результативной манере. Трамп оценил прошедшие переговоры с Китаем, назвав их очень хорошими, и отметил, что хочет увидеть результат заключенных «приятных» соглашений, так как они будут действовать на благо США и КНР.