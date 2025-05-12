В Ростовской области сообщили об отражении ночной атаки БПЛА в регионе
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили ночную воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом 12 мая сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет.
В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область 11 мая пострадал мирный житель, который был доставлен в Томаровскую районную больницу в тяжелом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины. Ему оказывается необходимая медпомощь.