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Лидер Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Решение России начать специальную военную операцию (СВО) является полностью оправданным. Об этом 12 мая сообщил президент Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик.

«Президент [РФ Владимир] Путин — человек, который прекрасно понимает, где находится мир, где находится Россия. И он совершенно оправданно откликнулся тем, что начал специальную военную операцию», — заявил он в беседе с RT.

Кроме того, президент Республики Сербской обратил внимание на то, что, например, когда у гражданина США появляется какая-либо проблема, то Вашингтон сразу вмешивается.

«Когда у американцев где-нибудь в мире, у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?» — заявил Додик.

Он отметил, что против России объединились 35 государств, что придало украинскому конфликту намного более масштабные черты. Он добавил, что Путин оказался дальновиднее, чем многие мировые лидеры. По его мнению, российский лидер предотвратил глобальный конфликт.

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Председатель комиссии РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков 10 мая сообщил о том, что Россия играет ключевую роль в установлении нового миропорядка, который будет базироваться на многополярности.

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