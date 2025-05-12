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В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 52 тыс. га

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Фото: vk.com/alhrb03
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Площадь лесных пожаров в Республике Бурятия за прошедшие сутки увеличилась до 52,5 тыс. га. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

«По оперативным данным, утром 12 мая действует 22 лесных пожара: в Баунтовском, Еравнинском и Закаменском районах, на общей площади 52,5 тыс. га», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что за прошедшие сутки сотрудники РАЛХ обнаружили новое возгорание в Баунтовском районе, возникшее из-за неосторожного обращения с огнем. Также были ликвидированы два очага в Бичурском и Еравнинском районах на площади 2 тыс. га.

В пресс-службе подчеркнули, что пожары низкой интенсивности (горит сухая трава и кустарники), поэтому угрозы населенным пунктам нет. Всего в тушении задействованы 521 специалистов и 100 единиц лесопожарной техники.

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Сотрудники РАЛХ 11 мая сообщили, что площадь лесных пожаров в Бурятии за прошедшие сутки увеличилась до 44 тыс. га. Уточнялось, что специалистам удалось ликвидировать четыре очага возгорания в Баунтовском и Еравнинском районах, площадь которых составляла более 4 тыс. га. По предварительной информации, причиной возникновения этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

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