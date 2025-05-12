Детенышей лосей и кабанов можно увидеть на зеленых территориях Москвы

На природных территориях Москвы весной можно увидеть детенышей животных и птиц. Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Так, например, серые неясыти, занесенные в Красную книгу Москвы, становятся родителями в марте. Их совята живут в дуплах, они осторожны и молчаливы. Лисята рождаются в апреле. Сначала маленькие хищники слепые и беспомощные, но они быстро подрастают, пишет сайт kp.ru. В этот период на свет появляются и первые зайчата — русаки и беляки. Лосята появляются в самых уединенных местах столицы — подальше от троп и шумных участков леса. Пополнение происходит и у диких кабанов.

Весной кряквы, огари и другие водоплавающие птицы гнездятся у воды или на крышах, сообщает «Москва 24».

Специалисты предупредили, что животных нельзя трогать, подкармливать и тем более забирать домой.

Ранее министерство экологии Подмосковья призвало жителей быть внимательными и бережно относиться к природе, особенно в местах, где обитают птицы. По словам специалистов, важно не шуметь в лесах и парках, не включать громкую музыку, выгуливать собак на поводке, а также не трогать птенцов, выпавших из гнезда, сообщает 360.ru. Отмечается, что в траве устраивают гнезда жаворонки, лесные коньки, овсянки и многие другие птицы. На деревьях, в дуплах их вьют дятлы, синицы, скворцы и совы, уточняет агентство городских новостей «Москва».