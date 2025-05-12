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Трамп поблагодарил за освобождение израильского заложника с гражданством США

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Фото: AP/Mark Schiefelbein
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Американский лидер Дональд Трамп 11 мая поблагодарил всех причастных, кто помог освободить израильского заложника с американским гражданством Идена Александра.

«Я рад сообщить, что Иден Александр, гражданин США, который находился в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье. Я благодарен всем, кто причастен к тому, чтобы эта монументальная новость состоялась», — говорится в сообщении Трампа в социальной сети Truth Social.

Он уточнил, что освобождение Александра может стать «одним из последних шагов» для достижения мира между Израилем и ХАМАС. Кроме того, президент добавил, что данный шаг является «духом доброй воли» в сторону США, Катара и Египта за их помощь в разрешении конфликта.

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Представители ХАМАС 11 мая выразили намерение освободить гражданина США Идена Александра. Советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил эти планы. По его словам, данное действие со стороны ХАМАС является «жестом доброй воли в адрес американской стороны». Власти Египта и Катара также поприветствовали решение ХАМАС.

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