Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Тихом океане недалеко от Тонга
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане недалеко от государства Тонга. Об этом 11 мая сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Толчок зафиксировали в 22:04 UTC (01:04 мск 12 мая). Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 126 км к северо-востоку от столицы Нукуалофа с населением 22,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине приблизительно 10 км.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не объявлялась.
Землетрясение магнитудой 5,6 11 мая произошло в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) в 124 км к юго-западу от городского округа Шигадзе с населением 80 тыс. человек. При этом очаг находился на глубине 10 км.