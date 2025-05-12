Расчеты FPV-дронов уничтожили автомобильную технику ВСУ в зоне проведения СВО
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобильную технику боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 12 мая сообщили в Минобороны РФ.
Российские разведчики обнаружили украинских боевиков в районе населенного пункта Комар, которые пытались выполнить ротацию. После анализа полученных данных военнослужащие приняли решение о нанесении противнику огневого поражения с использованием FPV-дронов.
В ведомстве отметили, что расчеты успешно применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сорвали ротацию и точными ударами дронов уничтожили автомобильную технику украинских боевиков. Благодаря их грамотным действиям были также нарушены логистические возможности ВСУ и снабжение боевиков боеприпасами.
Минобороны РФ 7 мая сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в интересах группировки войск «Север». После удара экипажи осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек.