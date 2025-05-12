Жилые кварталы построят на месте бывших промзон на востоке Москвы

Жилые кварталы возведут на востоке Москвы на месте бывших промзон по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, шесть проектов КРТ предусматривают реорганизацию четырех бывших промзон — «Соколиная гора», «Хапиловка», «Кирпичные улицы» и «Прожектор». Назначенные городом операторы проводят редевелопмент свыше 65 га земли, сообщает агентство городских новостей «Москва». На этих территориях появятся современные городские кварталы с общественно-деловой застройкой, новыми высокотехнологичными производствами, а также жилыми кварталами, отмечает сат kp.ru.

Благодаря реализации этих проектов в ВАО будет создано более 7,8 тыс. рабочих мест, уточняет RT.

Наряду с жильем там возведут школы и детские сады для 4,8 тыс. учащихся и воспитанников, а также спортивные комплексы, пишет НСН. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на площадках также проведут благоустройство, в том числе создадут детские и спортивные площадки, в новых кварталах проложат дороги и организуют пешеходные маршруты.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором представлен проект планировки части промзоны № 23 «Серп и Молот» в рамках программы КРТ. Там появятся общественно-деловые объекты площадью в 61 тыс. кв. м, в том числе магазины, кафе и гараж, сообщает «Москва 24».