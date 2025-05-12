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Два человека пострадали в результате ДТП в Сахалинской области

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Фото: t.me/ugibdd65
dzen
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В результате ДТП на автодороге Южно-Сахалинск — Холмск пострадали два человека. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Сахалинской области.

Предварительно установлено, что водитель за рулем иномарки Toyota Rush не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, после чего съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 20-летний пассажир автомобиля получили телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Кроме того, в ведомстве отметили, что водитель автомобиля не имел права на управление транспортным средством. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В госавтоинспекции Ростовской области 11 мая сообщили, что на автодороге Ростов — Азов произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. По предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом Honda, не справился с управлением, допустил падение с последующим наездом на металлическое барьерное ограждение.

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