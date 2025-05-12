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На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,7

Геофизическая служба РАН: на Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,7
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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на Чукотке. Об этом 12 мая сообщил Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Толчки были зафиксированы в 21:49 UTC (00:49 мск 12 мая) в 647 км от административного центра Пенжинского района, села Каменское, с населением 630 человек. Очаг сейсмособытия пролегал на глубине 15 км.

О разрушениях и жертвах не сообщалось.

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Ученые Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН 11 мая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в 39 км от Северо-Курильска на Камчатке. Сообщалось, что толчки произошли на глубине 144 км.

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