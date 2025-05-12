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Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +11 градусов в Москве 12 мая

Гидрометцентр: в Москве 12 мая ожидается потепление до +11 градусов и дождь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 12 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем будет от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до –1.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2–10 м/c.

Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 мая отмечал, что повышение температуры в Московском регионе не ожидается до середины мая. Синоптик уточнил, что на данный момент наблюдается тенденция, что к середине мая дневная температура поднимется до +15 градусов.

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