Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +11 градусов в Москве 12 мая
Облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 12 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.
В Московской области днем будет от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до –1.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2–10 м/c.
Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 мая отмечал, что повышение температуры в Московском регионе не ожидается до середины мая. Синоптик уточнил, что на данный момент наблюдается тенденция, что к середине мая дневная температура поднимется до +15 градусов.