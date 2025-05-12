Канцлеру ФРГ нужно осторожнее вести внешнюю политику с Россией и не делать необдуманных шагов. Об этом 11 мая сообщил депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику», — заявил депутат в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что в Германии подобную инициативу политиков называют коллективным вотумом недоверия. Кроме того, Ивлев добавил, что Мерцу необходимо помнить об ошибках его предшественника Олафа Шольца и о цене, которую он может заплатить, если ошибется в вопросах внешней политики страны.

Немецкое издание Bild 11 мая сообщило о том, что менее 25% граждан Германии довольны работой нового канцлера Германии. Уточнялось, что опрос проводился 8–9 мая среди более 1 тыс. жителей Германии, при этом его погрешность не была указана. Согласно результатам, только 23% респондентов положительно оценили работу Мерца, тогда как 49% высказались о ней негативно, а 28% затруднились с ответом.