Трамп 12 мая подпишет указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%
В США цены на лекарства по рецепту и остальные препараты будут снижены на 30–80%. Об этом 12 мая заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и другие лекарственные препараты будут снижены почти сразу же на 30–80%. Они вырастут по всему миру, чтобы уравнять цены и впервые за много лет обеспечить справедливость в Америке», — говорится в его сообщении в соцсети TruthSocial.
Трамп отметил, что соответствующий указ он подпишет в Белом доме 12 мая. Также американский лидер уточнил, что таким способом способствует сокращению расходов граждан США на здравоохранение.
Трамп 5 мая подписал указ, который полностью прекращает использование федерального бюджета для финансирования исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, подобных COVID-19. Отдельным пунктом в документе подчеркивается запрет на финансирование зарубежных исследований, которые «могут спровоцировать новую пандемию».