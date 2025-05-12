Никарагуа рассчитывает запустить прямые рейсы из РФ в ближайшие годы
Никарагуа обсуждает с российскими авиаперевозчиками возможность запуска прямого авиасообщения с РФ. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.
«Чтобы увеличить турпоток, мы надеемся в ближайшие годы упростить авиасообщение. Возможно, организовать рейсы из Москвы с пересадкой на Кубе или установить прямое авиасообщение с Манагуа. Эту возможность мы обсуждали с российскими авиакомпаниями, в частности с «Аэрофлотом», «Россией», Nordwind», — сказал Лауреано Ортега.
На данный момент большинство рейсов в Никарагуа из России делаются с пересадками в странах Евросоюза или в США.
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