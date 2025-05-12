В нескольких городах Германии прошли акции за запрет партии АдГ

В Берлине несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), такие же акции прошли и в других городах ФРГ. Об этом 11 мая сообщила немецкая газета Tagesspiegel.

«По данным берлинской полиции, на центральный митинг собралось около 4 тыс. участников у Бранденбургских ворот в Берлине. Организаторы говорят о примерно 7,5 тыс. человек <...>. На демонстрации в Мюнхене собралось около 3 тыс. демонстрантов, а в Эссене прошли около 2,5 тыс. человек», — говорится в издании.

Газета отметила, что протесты прошли в более 60 городах Германии. В начале акции участники почтили минутой молчания память пережившей холокост Марго Фридлендер, которая умерла 9 мая в возрасте 103 лет. Также уточняется, что у многих митингующих были воздушные шары с призывом запретить партию АдГ и плакаты с разными лозунгами.

«Больше нет оправданий, мы требуем запрета АдГ немедленно», — приводит издание слова одного из участников акции.

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ 2 мая классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Партия 5 мая подала в суд на это федеральное ведомство за это решение. Газета Bild 8 мая сообщила, что контрразведка временно приостановила определение партии как правоэкстремистской до решения суда.