Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Тибетском районе КНР
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР). Об этом 11 мая сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Первые толчки зафиксировали примерно в 21:11 UTC (00:11 мск 12 мая). Эпицентр находился примерно в 124 км к юго-западу от городского округа Шигадзе с населением 80 тыс. человек. Очаг залегал на глубине приблизительно 10 км.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не объявлялось.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату в Тихом океане 11 мая, в 43 км к юго-востоку от города Гуаякиль с населением более 1,9 млн человек. При этом очаг находился на глубине около 60 км.